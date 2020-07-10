İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de vatandaşlar hırsızlık ve korona virüs konusunda uyarıldı

Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve korona virüs salgını konusunda uyardı.

Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve korona virüs salgını konusunda uyardı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini açıktan ve işyerinden hırsızlık konularında uyarırken, korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi. Ekipler, tüm dünyayı etkileyen korona virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği ile ilgili bilgi verirken, broşürler dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.