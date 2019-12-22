Mersin'de vatanda?lara at?k uyar?s?

At?klar?n kayna??nda ayr??t?r?lmas? ve y?netilmesinin ?evre kirli?ini ?nlemede en ?nemli a?ama oldu?unu belirten belediye yetkilileri, ayr?ca geri d?n??t?r?lebilir at?klar?n da kayna??nda ayr??t?r?lmas?n?n hem ?evre sa?l??? ve temizli?i a??s?ndan hem de ekonomiye sa?lad??? kazan?mlar a??s?ndan b?y?k ?nem ta??d???n? vurgulad?.

?At?klar? kayna??nda ayr??t?rmal?y?z?

At?klar?n y?netilmesi ve kayna??nda ayr??t?r?lmas? ile ilgili bilgi veren ?evre Koruma ve Kontrol Dairesi At?k Y?netimi ?ube M?d?r? ?mer Erdal Bilici, ?Evlerimizden ??kan kat? at?klarla ilgili olarak m?mk?n oldu?u kadar kayna??nda ayr??t?rma yapmaya ?al??mal?y?z. ?rne?in ambalaj at?klar?m?z? ayr? po?etlerde, evsel kat? at?klar?m?z? ise ayr? po?etlerle toplayabiliriz. At?k pilleri i?yerlerimizde, okullar?m?zda, b?y?k al??veri? merkezlerinde bulunan k?rm?z? renkli at?k pil kutular?na, at?k camlar? da cam kumbara kutular?na, at?k ka??t, karton ve ambalaj malzemelerini bize en yak?n ambalaj kutular?na atabiliriz? dedi.

Teknolojinin geli?mesi ile birlikte artan elektronik malzeme at?klar?n?n da ?evre kirlili?ine neden olan at?klar i?erisinde b?y?k bir orana sahip oldu?unu ifade eden Bilici, ?Kullan?m ?mr?n? tamamlam?? elektronik at?klar? ise B?y?k?ehir Belediyemizin koordinesinde Mersin'in farkl? noktalar?na yerle?tirilen at?k elektronik toplama kutular?na atabilirler? diye konu?tu.

??evre koruma k?lt?r?n? geli?tirmeliyiz?

Sa?l?kl?, temiz, ya?anabilir bir ?evre ve d?nya i?in ?evre koruma k?lt?r? geli?tirilmesini ve bu k?lt?r?n ?ocuklara da a??lanmas? gerekti?ini kaydeden Bilici, ??nsan faaliyetleri sonucu ortaya ??kan at?klar?n neredeyse tamam? geri d?n??t?r?lebilir, yeniden kullan?labilir ve ekonomiye tekrar kazand?r?labilir. Birey olarak ?ncelikle kendi sa?l???m?z i?in sonra da gelecek ku?aklara sa?l?kl? ve s?rd?r?lebilir bir ?evre b?rakmak i?in ?evremizi temiz tutmal?, ?evresel bilincimizi art?rmal? ve ?evre koruma k?lt?r? geli?tirmeliyiz. Her ?eyden ?nemlisi de ?evre koruma k?lt?r?n? ?ocuklar?m?za da a??lamal?y?z? ifadelerini kulland?.

Her insan g?nde ortalama 1 kilogram at?k ?retiyor

?nsanlar?n sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda i?e yaramaz hale gelen, kullan?m s?resi dolmu? ya?an?lan ortamdan uzakla?t?r?lmas? gereken maddelere genel olarak at?k deniliyor. Hayat?n rutin ak??? i?erisinde her insan at?k ?reticisi konumunda bulunuyor ve bir insan g?nde ortalama 1 kilogram civar?nda at?k ?retiyor. Bilin?sizce ve kontrols?z bir ?ekilde ?evreye b?rak?lan at?klar, do?ada uzun y?llar boyunca yok olmadan kal?yor ve hem ?evre i?in hem de gelecek nesiller i?in tehlike olu?turuyor. ?evreye b?rak?lan at?klar?n b?y?k bir k?sm?n? plastik, ka??t, ambalaj at???, cam, pil gibi do?ada bozulmadan uzun s?re kalan at?klar olu?turuyor. At?k olarak do?aya b?rak?lan sigara filtresi 2 y?l, kola kutusu 10 y?l, pil 300 y?l, plastik 500 y?l ve cam ?i?e 4 bin y?l boyunca yok olmadan kal?yor ve ?evreye zarar veriyor.

At?klar?n ?evre kirlili?ine neden olmamas? i?in kayna??nda ayr??t?rma yap?lmas?, geri d?n??t?r?lebilir at?klar?n da geri d?n???m kutular?na at?lmas? b?y?k ?nem ta??yor.