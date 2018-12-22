Mersin'de velilere "babalık" eğitimi verildi

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin babaları, 9 hafta süren "Baba Destek Programı" sonrası sertifikalarını aldı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlenen Baba Destek Programı sertifika törenine anne babalarla birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Ercan Kızılkaya tarafından verilen programda baba-çocuk iletişimi ve çocuğun gelişimine babanın katkısının artırılması konularında eğitimler yapıldı. 14 babanın sertifika aldığı törende veliler, yaşadıkları eğitim sürecini ve tecrübelerini anlattı. Oldukça eğlenceli 9 hafta geçirdiklerinin altını çizen veliler, "İlk başta ‘ne işimiz var' diye düşündüğümüz eğitimde haftalar ilerledikçe çok faydalı bilgiler edindik. Daha iyi baba olmanın püf noktalarını öğrendik. Bazı doğru bildiğimiz yanlışlarımızı uygulayarak görme şansı yakaladık" dedi.

"Baba ile çocuğun iletişiminin artırılması hedefleniyor"

Tarhan ise, "Baba Destek Programı" eğitiminde, baba ile çocuk arasındaki iletişimi arttırmayı ve çocuğun gelişmesinde babanın katılım sağlanması hedeflendiğini söyleyerek, "Çocukların algı dünyasının daha geniş olduğunu biliyoruz. Ailelerinden ne görürlerse onu yapıyorlar. Eğitimci arkadaşımız da sizlere bu konuda ne yapabileceğinize dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl büyük verim aldığımız uygulamamıza önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Benim en çok beğendiğim projelerimden birisi de Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi projemizdir. Okulumuz, Türkiye'deki en iyi okullardan birisi olarak gösterilmekte. Okulumuzun bu aşamaya gelmesinde velilerin katkısı çok büyük. Bize güvendiler, çocuklarını teslim ettiler. Öğretmen ve idarecilerimiz çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Öğretmenlerimizin tamamı kadın, genç ve hepsi birbirinden başarılılar. Önümüzdeki süreçlerde Mezitli'de Anaokulu sayısını çoğaltmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.