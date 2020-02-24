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Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' semineri düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mezitli ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine ve okul yöneticilerine yönelik, ’Bilinçli teknoloji kullanımı’ ile ’Profilim ve kişiliğim’ konularında seminer düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mezitli ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine ve okul yöneticilerine yönelik, 'Bilinçli teknoloji kullanımı' ile 'Profilim ve kişiliğim' konularında seminer düzenledi.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen seminerde, siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre tarafından 'Bilinçli teknoloji kullanımı', psikolog Mustafa Tepretmez tarafından ise 'Profilim ve kişiliğim' konularından bilgiler verildi.


Ayrıca seminerden sonra Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi müzik grubu öğrencileri, mini konser verdi. Günün sonunda Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, okul yönetimine ve müzik grubu öğrencilerine plaket, çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etti.


Mut'ta öğrencilere hem seminer hem konferans


Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mut Şubesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik ise 'Meslek atölyesi ve motivasyon' semineri gerçekleştirildi. Seminerin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Bicen'in konuşmacı olduğu, 'Meslek seçimi, eğitimde yeni teknoloji ve motivasyon' adlı konferans düzenlendi.


Seminerin sonunda 'Bir ekmek bir çorba' projesi kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikram edildi.

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