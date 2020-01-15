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Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin’in Mut ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı 7.

Mersin'in Mut ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mut Şube Şefliği ekipleri tarafından yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.


Mut ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, yabani hayvanların yem bulmakta güçlük yaşayacağını düşünen Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mut Şube Şefliği ekipleri, doğaya buğday, arpa ve mısırdan oluşan yem bıraktı.


Doğanın karla kaplanması sebebiyle yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çekeceğini belirten yetkililer, "Bu sebeple Mut'ta ayrı noktalara buğday, mısır, arpa gibi yem bıraktık. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda, doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilirliği için yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yemleme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

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