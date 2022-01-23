Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin'de jandarma ekiplerince, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının aç kalmaması için jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelince, yaban hayvanlarının yaşadıkları bölgelere yem ve saman bırakıldı.

Hayvanların aç kalmaması ve yaban hayatının korunması için yapılan çalışmaların hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.