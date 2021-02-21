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Mersin'de yaban hayvanları unutulmadı

Mersin’in Mut ilçesinde aç kalan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde aç kalan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.


İlçenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı en çok yaban hayvanlarını etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut DKMP Şefliğince, Kestel Dağındaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bulunan yaban hayvanları için doğaya pazar atığı, yem ve saman bırakıldı.


Mut DKMP şefliği görevlileri, "Hava soğuk yüksek kesimlerde üşüyoruz ama yaptığımız işten dolayı hayvanların karnını doyurduğumuz için bu sevgi içimizi ısıtıyor" dediler.

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