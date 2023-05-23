İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de yağışlar tren seferlerini de durdurdu

Mersin’de etkili olan yağışlar nedeniyle rayların altındaki taşların boşalması sonucu tren seferlerinin geçici olarak durdurularak çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle rayların altındaki taşların boşalması sonucu tren seferlerinin geçici olarak durdurularak çalışma başlatıldığı bildirildi.


Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Mersin - Tarsus - Adana tren yolunun Huzurkent mevkiinde hasara neden oldu. Sağanak yağmur sularının taşıdığı taşlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Boşalma nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olayın önüne geçmek için seferler geçici olarak durduruldu. Mersin'e gitmekte olan tren de Huzurkent mevkiinde durdu. İçindeki yolcular ise başka araçlarla gönderildi.


Yetkililer, altı boşalan rayların onarımına başlandığını belirtti. Seferlerin bugün gün boyu yapılamayabileceği de kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.