Mersin'de yağışlar yol kapattı, fırtına çatıları uçurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde merkez ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağışlardan dolayı Göksu Nehrinin debisi yükselirken bir çok bahçeyi su baştı.

Silifke şehir merkezinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak nedeniyle Silifke Kapalı Pazar yerinin çatısı uçarken, Yağışlar Silifke Gülnar Karayolu ile Kırtıl-Balandız arası yolun kapanmasına neden oldu.

Salı günü akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle yaşam, olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle Silifke'den Kırtıl Mahallesi'ne giden yolda toprak kayması meydana geldi. Kayan topraklar mahalle yolunu kapattığı için ulaşım sağlanamıyor.

Sel nedeniyle Silifke Gülnar yolu kapandı. Sürücülerin su dolu yoldan geçişine ise her hangi bir tehlike oluşmasın diye izin verilmedi.

Silifke şehir merkezinde fırtına ve yağmur hayatı felç ederken yüksek kesimlerdeki kar yağışı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Özellikle Uzuncaburç, Seydili, Kocaoluk, Çaltıbozkır, Krobası, Saraydın, Kavak, Çatak, Kıca, Gökbelen, Uşakpınarı, Peyitpınarı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok mahallenin yolu kapanırken, Karayolları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Ovacık, Kargıcak ve Öztürkmenli mahallelerinde toprak kayması meydana geldi. Akdeniz'de meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle Taşucu-Girne arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığına ara verilirken, balıkçı teknelerinin limandan çıkmasına izin verilmiyor.

Balandız Mahallesi Muhtarı Kerim Çelik, “Şuanda Kırtıl yolu toprak kayması nedeniyle kapalı durumda. Yine Gülnar Silifke yolu da sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yetkililerimizden bu yolları biran önce açmasını bekliyoruz” dedi.