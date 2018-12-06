Mersin'de yağmur etkili olmaya devam ediyor

Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

Mersin ve çevresinde 2 günden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri ile merkezde Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın bugün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve Cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.