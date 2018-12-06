Mersin'de yağmur suları tahliye ediliyor, su kanalları ıslah ediliyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte birkaç gündür etkili olan aşırı yağmurlar nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaşıyor. Teyakkuza geçirilen ekipler tarafından talep ve şikâyet gelen mahallelere müdahale ediliyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su basan evlerde, okul, cami, işyeri ve sokaklarda su ve çamura karşı iş makineleri ve motopomplar yardımıyla tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde su basan evlerden tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçeler yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yapıyor. Belediyenin teknik ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen telefonlara göre mahallelerde su baskınına müdahale ederken, motopomplar yardımıyla da yerleşim yerlerinde biriken suları tahliye ediyor.

Sahada görevli olan belediye fen işleri ekiplerinin yanı sıra, park bahçeler ile çevre koruma müdürlüklerine bağlı ekipler de hazır durumda bekletiliyor. Belediye ekiplerinin yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı görevliler de su basan evleri tespit etmek için mahallelerde çalışma yapıyor. Ekipler dünden beri birçok eve müdahale etti, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye etti.

“Vatandaşımızın yanındayız, bütün ekiplerimiz görevinin başında”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarının ve yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Pamuk, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı olarak üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret içindeyiz. Halkımızdan gelen talep ve şikâyetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını arttırdık. Fen işlerinin yanı sıra, park bahçeler ve çevre koruma ekiplerimiz de teyakkuzdadır. Bütün ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından zarar gören mahalle sakinlerimizin hizmetindedir. Su ve çamur tahliyesi ile temizlik çalışmaları büyük bir gayret ve titizlikle sürmektedir” dedi.

Başkan Pamuk, aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşların, Teknik Hizmet Birimlerinin 0.324 2387954 ve 2387455 numaralı telefonlarıyla, fen işleri yetkililerine ulaşıp talep ve şikâyetlerini iletebileceklerini de sözlerine ekledi.