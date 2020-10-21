Mersin'de yakalanan kokain yüklü gemi Brezilya'dan Türkiye'ye kadar adım adım takip edilmiş

Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda geçirilen 220 kilo kokainin, Brezilya'dan Türkiye'ye ulaşıncaya kadar adım adım izlendiği ortaya çıktı. Türkiye'nin yıl içerisinde ikinci büyük yakalaması olan operasyonda ele geçirilen kokainin, Avrupa ülkelerine gönderileceği öğrenilirken, uyuşturucuyu Mersin'de teslim almak üzere Hollanda'dan gelen şüpheli, yakalanacağını anlayarak kaçmaya çalışırken Adana Havalimanında gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen nefes kesen operasyonda, Brezilya'dan gelen gemiden limana aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda yapılan aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili U.U. ve M.N.Y. adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Adım adım takip edildi

Öte yandan dev uyuşturucu operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Mersin narkotik polisinin istihbaratı sonucu elde edilen bilgiler neticesinde, 2 aydan bu yana hem uyuşturucunun sahipleri hem de kokainin yüklendiği konteynır takip edildi. Brezilya'dan Mersin'e kadar adım adım izlenen gemi, içerisinde uyuşturucu bulunan konteynırı önce İspanya'ya indirdi, buradan da başka bir gemiyle Mersin'e gönderildi. Yapılan bütün teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gemi Mersin Limanı'na yaklaştığı sırada 100 polisin katılımıyla operasyon için düğmeye bastı. Gemide bulunan 8 adet A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapan ekipler, bir konteynır içerisinde 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirdi.

Polisten kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı

Türkiye'nin bu yıl en büyük ikinci yakalaması olan operasyonda, Hollanda'dan gelen malın sahiplerinden U.U. ve Türkiye'de yaşayan M.N.Y. de polisten kaçamadı. Operasyon öncesi yakalanacağını anlayan U.U., yurt dışına kaçmaya çalışırken Adana Havalimanında gözaltına alındı. Ayrıca konteynırın Mersin'den İsrail'e oradan da Avrupa ülkelerine gideceği de belirlendi. Öte yandan şüphelilerin konteynır içinde sahte mühür yaptığı, konteynırdaki malı aldıktan sonra bu mührü takacakları tespit edildi.

Gözaltında bulunan 2 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.