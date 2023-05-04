Mersin'de yanan orman sahaları yeşeriyor

Yangına dayanıklılığıyla bilinen fidanlar, ağaçlandırma sınırlarına 3- 4 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu fidanlardan elde edilecek meyvelerden vatandaşların ekonomik olarak faydalanması amaçlanıyor.