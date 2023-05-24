Mersin'de yanan orman sahalarında bakım çalışmaları tamamlandı

Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Etüt Proje Başmühendisi Sedat Yıldırım, Silifke Orman İşletme Müdürü Harun Boz ve Ağaçlandırma Şefi Ahmet Çimen tarafından yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Gerçekleştirilen bakım çalışmaları ile yanan alanlara dikilen fidanların gelişimlerinin daha iyi sağlanacağı kaydedildi.