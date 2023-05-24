İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de yanan orman sahalarında bakım çalışmaları tamamlandı

Mersin Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilovacık Orman İşletme Şefliğinde 2021 yılında yanan orman sahalarına dikilen fidanların ot alma, çapa, sürgün kontrolü çalışmaları tamamlandı.


Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Etüt Proje Başmühendisi Sedat Yıldırım, Silifke Orman İşletme Müdürü Harun Boz ve Ağaçlandırma Şefi Ahmet Çimen tarafından yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Gerçekleştirilen bakım çalışmaları ile yanan alanlara dikilen fidanların gelişimlerinin daha iyi sağlanacağı kaydedildi.

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