Mersin'de yanan ormanlık alanlar yeşeriyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Anamur ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 277 hektarlık alan yeniden yeşermeye başladı. Yanan alana ekilen çam tohumları filizlenirken, dikilen 10 bin akasya fidanı da büyümeye başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2020 tarihinde Anamur ilçesi Uçarı Mahallesinde meydana gelen yangında 277 hektarlık orman zarar gördü. Yanan sahaya bin 860 kilogram kızılçam tohumu ekimi yapıldı. 459 bin 488 adet kızılçam fidanı elde edilmesi planlanan alanda, yaz başlangıcı itibariyle tohumlar çimlendi ve fidanlar büyümeye başladı.

Ayrıca, saha içerisindeki yol kenarlarına akasya fidanları dikilerek hem erozyon önleme hem de yangın önleme zonu oluşturuldu. Öte yandan, orman kurulumu için 10 bin akasya fidanı dikildi ve fidanlar yeşerdi. Yine yanan sahada sırt başlarına yöresel olarak firenk yemişi olarak bilinen kaktüs dikilerek ileriye yönelik yangın önleme zonu tesis edildi. Ayrıca sahaya dağ çayı ve kekik tohumları ekilerek tıbbi aromatik bitkiler de ihmal edilmeyerek flora geri tesis edildi.