Mersin'de yangın ekipleri işbaşı eğitimleri tamamlandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılı ‘yangın ekibi işbaşı eğitimleri' tamamlandı.

Tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllüler katıldı. Programda, yangın organizasyonu, orman yangınları ve müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesinin ardından, arozöz ekipmanlarının doğru ve seri kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Bölge Müdürü Yalçın, yangın ekiplerinin uyması gereken kurallara dikkat çekerek, orman işletme müdürlüklerine, makine, ekipman ve koruyucu donanım malzemelerinin doğru kullanımından dolayı teşekkür ederek az hasarlı bir yıl diledi. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda vatandaşların orman yangınları konusunda hassas olmalarını beklediklerini dile getiren Yalçın, herhangi bir yangın ve duman gördüklerinde 'Alo 112' yangın ihbar hattına bildirmelerini istedi.