Mersin´de yangın savaşçıları sezona hazır

Tatbikatta ekipmanlar kontrol edildi, bilgiler tazelendi, işçiler ve gönüllülerin yangına müdahale refleksi ölçüldü. Ekipler temsili yangın yerine en kısa sürede ulaşmaya ve müdahalede bulunmaya çalışırken, arözözlerin teknik özellikleri kullanılarak alevlere müdahale edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 8 işletme müdürlüğünde 1400 personelle sezona hazır olduklarını belirtti.

Akduman, "Özellikle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi iklim değişkenliği, sıcaklık artışı, doğal olarak ülkemizi de etkilemekte. Akdeniz bölgesinde olan Mersin'de bundan bir hayli etkilenmekte. Nitekim hatırlarsınız 2020 yılı ülkemiz açısından maalesef orman yangınları itibari ile üzücü bir yıl oldu. Malum iklim uzmanlarımız, meteoroloji uzmanlarımız her geçen yılın önümüzdeki süreç içesinde bir öncekine göre risk oranının artacağı eğilim içerisine girdiğimizden bahsediyor" dedi.

"Adeta bir savaş yürütüyoruz"

Ormanların heba olmaması için adeta bir savaş yürüttüklerini ifade eden Akduman, "Mersin Bölgemizde genel yüzölçümümüzün yüzde 54´ü ormanlarla kaplı. 835 bin hektar ormanlık alanımızın yangınlar dolayısıyla heba olmaması için, yok olmaması için tabiri caiz ise savaş hali gibi, savaş yürütüyoruz. Etkili bir şekilde bu ormanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Yangınlarla yok almasını önlemeye çalışıyoruz. Bölge müdürlüğümüz genelinde de 75 farklı noktada özellikle yangın riskinin yüksek olduğu ve yangının büyüme eğiliminin fazla olduğu noktalarda konuşlanmış durumda. Ekiplerimiz şuandan itibaren bu 75 farklı noktada 7/24 hizmetlerini sunacaklar" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın orman duyarlılığı üst seviyede"

Vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlılık gösterdiğini de dile getiren Akduman, "Mersin bölgesindeki vatandaşlarımızın orman konusundaki hassasiyeti duyarlılığı hakikaten takdire şayan. Özellikle yangın konusundaki duyarlılıklarının geçmişte olduğu gibi bu senede devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Bizim kendilerinden istirhamımız şu, tabi özellikle rüzgarlı havalarda mutlak surette ormanda ateş yakmaktan uzak dursunlar. Piknik amaçlı olabilir, izmarit atma şeklinde olabilir, hangi sebeple olursa olsun daha tedbirli olmak zorundayız. Yanan sadece ormanlar değil ciğerlerimiz diye söylenir ya. Yangın tüm canlıların ekosistemini yok eden bir facia. Ben vatandaşlarımızdan şuana kadarki duyarlılıklarının devam etmesini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Akduman, bu yıl Mersin´de 60 arazöz, 20 su ikmal aracı, ilk müdahale araçları, iş makinaları ile birlikte 3 helikopterin de görev yapacağını kaydetti.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'nün de katıldığı eğitim ve tatbikat çalışması kullanılan malzemeler ve özellikleriyle ilgili detaylı bilgilerin aktarılmasıyla tamamlandı.