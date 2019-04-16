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Mersin'de yapılan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Özel Sporcular Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Özel Sporcular Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası” sona erdi.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen “Özel Sporcular Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası” 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi, Servet Tazegül Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 750 sporcunun katıldığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.


Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren özel sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Neslihan Ünal, Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz ve Türkiye Yüzme Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mehmed Cemal Özen tarafından verildi.

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