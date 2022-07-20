Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasına tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasının korkunç bir durum olduğunu ifade ederek, "Bunu yapan zihniyet malumunuz Gezi olaylarında orada 10-12 ağacın taşınması karşısında memleketin resmen istiklalini, istikbalini tehlikeye atmışlardır. 100 milyarca zararlar verme uğruna bunu yapmışlardır. Siyasi algı dediğinizde CHP'den iyisi yok" dedi.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmasına tepkiler dinmiyor. Ağacın kurumaya başlaması üzerine Mersin Valiliğinin talimatıyla inceleme başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçta matkapla 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirledi. Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir sistemle ağaca eziyet ve işkence edilmiştir"

Bugün de AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ağacın bulunduğu yere gelerek, incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, böyle vahim bir olayla bir araya geldikleri için üzüntü duyduğunu söyledi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir sistemle ağaca eziyet ve işkence edildiğini belirten Yılmaz, "Bu ağaç bu şekilde kurutulmak istenmiş. Bu ağaç kurumaya başladıktan sonra Mersin Valiliğimizin dikkatini çekiyor. Tabi bununla ilgili talimat veriyor ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ekipleri çalışma yapıyor. Ağacın kök kısmına yakın 10-12 santimetre derinliğinde matkapla delikler açıldığı ve bu deliklerden kimyasal maddeler verildiği tespit edildi. Bunu yaparak ağaç dikkat çekmeden kurutulsun algısı oluşturmaya çalışmışlar. Burada eskiden palmiye ağaçları vardı. O palmiye ağaçları söküldüğünde belediye çok büyük tepki almıştı. Aynı tepkiyle karşılaşmamak adına böyle şeytanın bile aklına gelmeyecek, halkın ve yetkililerin uyanmayacağını düşündükleri bir yönteme başvuruyorlar. Bu ağaca işkence ve eziyet ederek kurutmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Bunu yapan Gezi olaylarında 'ağaç' diyen zihniyettir"

Bu olayın korkunç bir durum olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bunu yapan zihniyet malumunuz Gezi olaylarında orada 10-12 ağacın taşınması karşısında memleketin resmen istiklalini, istikbalini tehlikeye atmışlardır. 100 milyarca zararlar verme uğruna bunu yapmışlardır. Şimdi orada söz konusu ağaç ise burada ne? Bu da bir ağaç. Gezi olaylarında zaten ağacın söz konusu olmadığı, bilinçli çevrelerce bilinen bir şey. Bugün o çevreciler, sanatçılar, Millet İttifakı'ndan hiç kimse burada yoklar. Ne sosyal medyalarında bir tepki var ne de buraya gelerek fiili olarak verdikleri bir tepki var. Ancak siyasi algı dediğinizde CHP'den iyisi yok. Siyasi algı peşindeler. Siyasi algılarla bunu yürüteceklerini zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu kamuoyunun, aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. Biz gerçekten ağaca kıymet ve değer veren bir toplumuz. Bunun yapılması yazıktır, günahtır. Burada başka bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunu kamufle etmek için işte konser alanı olduğundan görüntüyü kirlettiği için bunun kaldırılmak istendiği gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda bunun da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sorumlularını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.