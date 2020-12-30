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Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde erkek cesedi bulundu

Mersin’de yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulanan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi. Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya delici alet izine rastlamadı. Ölen şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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