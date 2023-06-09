Mersin'de yaş almış vatandaşlar 80'ler etkinliğinde bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 80 yaş ve üzerindeki vatandaşları, düzenlediği 80'ler etkinliği ile bir araya getirdi. İlk kez düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaş almış vatandaşlar, bir yandan kendi aralarında sohbet ederek bağ kurarken diğer yandan da satranç, pilates gibi spor faaliyetlerine katılım sağladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen 80 yaş ve üzeri bireylerin gerek fiziksel, gerekse de psikolojik nedenler ile toplumsal yaşamda yer almasını kolaylaştırmak amacı ile başlatılan 80'ler etkinliği çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri bireyler evlerinden özel olarak alınarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı sanat merkezinde düzenlenen etkinliklere katılım sağlıyorlar. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da 80 yaş ve üzeri vatandaşları etkinlik ve sanat merkezinde her hafta ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğinden söz ederek, “Sizler de memnun olursanız eğer, sizlere araç gönderip evlerinizden alıp, haftanın bir günü sosyalleşmeniz için fırsat oluşturabiliriz. Eğer bu sizi mutlu ederse, bizi de çok mutlu eder" dedi.

80'ler etkinliğine katılan vatandaşlardan Işık Öztürk,“Yaşlı insanların sosyalleşmesi bakımından olumlu karşıladım. Devamını diliyorum. Bizler de hiç değilse sokağa çıkmış oluyoruz. Yoksa belirli bir yaşın üzerine gelen insanlar, evde oturup kalıyoruz ve çıkamıyoruz. Hem maddi olarak hem de yaşlılığın verdiği sıkıntılardan dolayı böyle uzak yerlere gidip sosyalleşemiyoruz. Bunları bizlere sunduğu için Vahap Bey'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Türkan Akkaya ise “Bu zamana kadar ne gördüm, ne işittim, ne de yaşadım. Böyle bir günü bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımız ile buluştuğumuz için çok memnunuz. Yeni arkadaşlar edindik" ifadelerini kullandı.