İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin polisi, 4 ayrı adrese eş zamanlı ’yasa dışı bahis’ operasyonu düzenledi.

Mersin polisi, 4 ayrı adrese eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 4 adrese eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 sigara matik oyun makinesi ve içerisinde 15 lira para, 4 akıllı cep telefonu, 4 laptop, 1 masa üstü bilgisayar ile 1 harddisk ele geçirildi.


Ekipler, 4 ayrı işyeriyle ilgili adli ve idari işlem yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.