Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonunda 9 tutuklama

Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yası dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, yasa dışı bahis oynatan şüphelileri belirledi. Bunun üzerine Mersin ile Şırnak'ta 18 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 33 şahsı gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 laptop, 20 cep telefonu, 3 hard disk, 6 flash bellek ile 1 çetele ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.