Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2,5 kilo kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.