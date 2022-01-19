İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde organize olarak internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere 'adli kontrol' ile serbest bırakıldı.

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