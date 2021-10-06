İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de yaya güvenliği için yapılan üst geçit hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 18.

Caddenin kesiştiği yer olan eski Çatı Kavşağında yapımı tamamlanan üst geçidin, vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 48 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin her iki tarafında da yaş almış vatandaşların ve özel gereksinimli bireylerin geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla asansör ve yürüyen merdiven de yer alıyor. Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin Mersin'e özgü bitkilerle peyzajını düzenlediği üst geçit, Fen İşleri Dairesi ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede bitirildi. Yoğun trafik akışının olduğu bölgede vatandaşlar artık güvenle karşıdan karşıya geçebiliyor.

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