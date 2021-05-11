Mersin'de yaya önceliği denetimi yapıldı

Mersin'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 5 bin 793 araç, sürücü ve yaya kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 474 kişiye ceza yazıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında 3'er günlük yapılan denetimlerde, 5 bin 793 araç, sürücü ve yayayı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 410 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 96 sürücünün muayenesiz araç kullandığı, 93 sürücünün ışıklı, ışıksız ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği, 417 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı, 23 aracın geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 13 yayanın, yayalar için belirlenmiş kurallara uymadığı tespit edildi.

Diğer farklı kural ihlalleriyle bin 417 kişiye cezai işlem uygulanırken, 11 araç ise trafikten men edildi.