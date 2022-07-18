Mersin'de yaylalara ek otobüs seferi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, yaylalara olan otobüs ve sefer sayılarını artırdı. Toplam 52 otobüsün hizmet verdiği kırsal mahalle ve köylerine giden otobüsleri kullanan vatandaşların da uygulamadan memnun.

"Daha kaliteli ulaşım imkanı sağlamak adına düzenlemeler yaptık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Şefi Sertaç Açıkbaş, "Yaz mevsiminin gelmesi sonucu vatandaşlarımızın bu bunaltıcı havalarda şehir merkezinden yaylalara gitmesi ile birlikte, yeni düzenlemeler yaptık. Envanterimizde toplamda 299 aracımız var. Bu araçlardan 52'sini yaylalarımızda görevlendirdik" dedi.

"Çok rahat ederiz"

Vatandaşlardan Ayşe Erdoğan ise sefer ve otobüs sayısının artırılmasının sıcak yaz günlerinde çok güzel ve önemli olduğunu belirterek, "Otobüsler önceden çok kalabalıktı. Şu an otobüs ve sefer sayısı artırıldıysa çok memnun oluruz, çok rahat ederiz. Bizim önceden arabamız vardı, kullanıyorduk. Ancak pahalılık yüzünden satmak zorunda kaldık. Allah razı olsun Mersin Büyükşehir Belediyesinden. Mersin'in içinde de çok güzel işler yapıyor" diye konuştu.