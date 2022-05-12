Mersin'de yaz havasıyla orkide ağaçları çiçek açtı, karsambaç satışları başladı

Mersin Erdemli'de sıcaklıkların bir süredir 23 ile 28 derecelerde seyretmesiyle birlikte sahil, park, bahçe ve yol kenarlarını süsleyen orkide ağaçları çiçek açtı, Toroslardan getirilen karla yapılan karsambaç satışları da başladı.

Türkiye'nin tarım ve turizm kentleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de kışın çetin geçmesinin ardından son haftalarda zaman zaman sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkıyor. Özellikle son günlerde 23 ile 28 derece arasında hava sıcaklığı nedeniyle ilk baharın son günlerinde başlayan ve yazın da açmayı sürdüren orkide ağaçları çiçeklendi. Erdemli'de park, bahçe, sahil kenarları başta olmak üzere bir çok bölgeyi süsleyen orkide ağaçlarının çiçekleri görsel şölen sunuyor. Sıcakların hafta sonuna kadar 27-28 derecelerde seyredeceği bildirilirken, Toroslardan kamyonetlere yüklenerek getirilen kar ve gül suyu şerbeti ile yapılan karsambaç satışları da başladı.

Hava güzel olduğu için ailesiyle sahil kenarında kahvaltı yapmaya geldiğini anımsatan vatandaşlardan Mehmet Çelik, "Burada orkideler çok güzel açmış, ağaçlar sıklıkla görülüyor. Üzerlerinde de çok güzel çiçek var, çok güzel. Çiçeklerin arasında kahvaltı yapıyoruz" dedi.

Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlardan Teslim Çelik ise "Bugün eşimle, kızımla, damadımla kahvaltıya geldik sahile, havaların güzelliğinden dolayı. Sahilimiz güzel, havalarda güzel olunca, böyle çiçekler açmış, bizde bu ortamı değerlendirmek için kahvaltıya geldik” diye konuştu.

Torosların eteğinden getirilen karla karsambaç yapan Mehmet Geçit'de, "Erdemlimizin vazgeçilmezi gül suyuyla hazırlamış olduğumuz karsambaçlarımızı vatandaşlarımıza hizmet amacıyla sunmaktayız" ifadelerini kullandı.