Mersin'de yaz konserleri büyük ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her hafta cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak gerçekleştirdiği konserler, bu hafta pazar günü de yapıldı. Kentin birçok noktasında her yaştan Mersinliyi her türden müzikle buluşturan etkinlik, vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı.

Kültür Park Amfi'de her hafta düzenlenen konser etkinlikleriyle Mersinliler salgın sürecinin olumsuz etkilerini üzerlerinden atıyor. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu ve yeni düzenlemeleriyle cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşan sahillerde konser keyfini yaşayan Mersinli sayısı her hafta artıyor. Kimi çimlerde müzik keyfine doyuyor kimi de yürüyüş yaparken ezgilere kulak veriyor. Büyükşehir Belediyesinin konserlerinin ilk noktası Mezitli ilçesi Galatasaray Meydanı oldu. Mersinliler Tamay Özaltun konseriyle sahilin tadını çıkardı. Yenişehir ilçesi Bizden Kafe yanındaysa Dilara Yanar sahne aldı. Şarkılara eşlik eden müzikseverler sosyal mesafeyi koruyarak özel bir merkezin dans gösterisine katıldı. Grup BlueBurst&Gülden ile Göçmen Sahil Kavşağı Akustik Park'ta sahne alırken, vatandaşlar akustik müziğe doydu.

Gün batımında başlayan konserler, Haluk Şaş&Klikya Band Grubunun performansı ile Tarsus Kültür Park'ta devam etti. Aynı alanda Özgür Kayhan'ın dans performansı ise beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, performanslarından dolayı Haluk Şaş'a ve Özgür Kayhan'a teşekkür ederek, “Sanat dostluğun, sevginin, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin kapısıdır. Mersin'de ve Tarsus'ta böyle bir kapıda bizleri buluşturduğu için, bu olanakları sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Aynı dakikalarda Grup Yazı Tura konserinden yükselen Türkçe pop-rock şarkılarıyla Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi yankılandı. Eş zamanlı konserlerin bir diğer noktası da Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Flamingo 4 sahil sitesi önünde sahne alan Grup Kozmos ile yazlıkçılar yaz akşamının tadını çıkardı. Erdemli ilçesinin Sarıkaya Mahallesi'nde de Büyükşehir Belediyesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçıları sahnede yerini aldı. Müzik aralarında performanslarını sergileyen halk oyunları ekibi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Yeni belediye döneminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğcu Arif Pehlivan, “Adanalıyım, iki senedir Mersin'de yaşıyorum. Mersin, gittikçe büyüyen bir şehir. Özellikle korona virüs döneminde insanlar evlere hapsoldu. Şu an tam ihtiyacımız olan şey açık hava. Mersin'in sahilini ilk kez böyle görüyoruz. Gayet kullanışlı oldu, bu tarz aktivitelerle de çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu imkanları oluşturan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de Akustik Park'ta olduğu gibi Kültür Park'ın içerisinde gerçekleşen konserlerin devamının geleceğini ve halkın sanatla bütünleşeceğini belirterek, “Bu muhteşem sahilimizde ve harika Kültür Parkımız içerisindeki önemli noktalarda biz bu sanat etkinliklerini yaparak halkımıza hem müzik ziyafeti çektirmek, hem de şehrimizde bulunan müzisyen arkadaşlarımıza bu zor süreçte destek olmak istedik. Katılım çok iyi, halkın teveccühü çok güzel. Bu etkileşimden çok büyük keyif alıyoruz. Biz bu şehirde kültür-sanat konuşulsun istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, halkımızla bütünleşeceğiz" şeklinde konuştu.