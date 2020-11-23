Mersin'de yazdan kalma günler yaşanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte kar ve yağmur etkisini gösterirken, Mersin'de yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesiminde güneşin keyfini çıkarttı.

Mersin'de Kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen havanın güneşli ve sıcak olması vatandaşları sevindiriyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 25 dereceleri bulmasını fırsat bilen vatandaşlar doyasıya güneşin tadını çıkartıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte kar ve yağmur etkisini gösterirken, Mersin'de güneşin keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar Atatürk Parkı'na akın etti. Kimi vatandaş çocuklarıyla parkta oynarken, kimi vatandaş ise banklarda ve çimde güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Havanın güzel olması balık tutkunları için de fırsat oldu. Kimi vatandaş oltalarıyla Atatürk Parkı sahilinde balık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sahilde çocuğuyla gezen Mustafa Yeşildağ isimli vatandaş, bu mevsimde böyle güneşi bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Tam bahar havası yaşanıyor. Ben de çocuğumla sahile geldim. Kış öncesi son güneşli günlerimiz. Biz de bunu değerlendirmek için buraya geldik. Ayrıca bu pandemi döneminde burada yürüyüş yaparak, biraz da olsa nefes alıyoruz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, güneşli havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.