Mersin'de yerel radyolara "sesli bülten"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda günlük olarak hazırlanan sesli bültenler yerel radyolarda yayınlanıyor. Büyükşehrin hizmet, duyuru ve etkinlikleri radyolar aracılığıyla vatandaşlara iletiliyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 5 Ağustos 2019'da yerel medya mensuplarıyla Mersin tarihinde ilk defa Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı gerçekleştirmişti. Yerel radyo temsilcileri, oluşturulan radyo masasında Büyükşehir Belediyesiyle gerçekleştirilebilecek işbirliklerine yönelik görüşlerini bildirmişti. Radyo temsilcileri, belediye hizmetlerinin duyurulduğu haber bültenlerinin gazetelere ve televizyonlara yazılı, fotoğraflı ve görüntülü servis edildiğini belirterek, radyolar için de ‘sesli bülten' hazırlanmasını talep etti. 1 Aralık 2020'de ‘sesli bülten' çalışmasını başlatan Büyükşehir, kentteki yerel radyolara şu ana kadar 56 spot gönderdi. Belediyenin hizmetleri, duyuruları ve etkinlikleri günlük olarak radyo spotu haline getiriliyor. Spotların seslendirme, kayıt ve prodüksiyonları Büyükşehir bünyesinde hazırlanıp radyolara iletiliyor. Yerel radyolar ise kendilerine ulaşan spotlara yayın akışlarında yer veriyor.

“Dinleyicilerin haber konusunda radyolara duyduğu güven devam ediyor”

Radyo Metropol Yönetim Kurulu Başkanı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Aydın, Büyükşehrin söz konusu çalışmasından memnuniyetini dile getirerek, “Bu projeyi geçen yıl yapılan çalıştayda sunmuştum. Dinleyicilerin haber konusunda radyolara duyduğu güven devam ediyor. İnsanlar başkasıyla bir haber paylaşırken bile ‘radyoda duydum haberi' diyorlar. Bunu söylerken, radyoyu haberin doğruluğuna inandırıcı bir etken olarak kullanıyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan içeriği beğendiğini ve kurumsal bir yönü olduğunu da vurgulayan Aydın, “Ünlü markalar da böyle yapıyor. Kendi seslerini, renklerini, kokularını, tasarımlarını kullanıyorlar. Siz o markayı o sesle hatırlıyorsunuz. Zihninize daha iyi yerleşiyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin kendi sesini oluşturması, kendi sesiyle haber üretimi yapması ve radyolara servis etmesi Türkiye'de bir ilk” diye konuştu.

Dinleyicilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekleyen Aydın, “Bunun iyi bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Kısa ve radyo formatında olması önemli. Çünkü insanlar radyoyu genellikle arabada, yürürken kulaklık takarak, evde ve işyerinde dinliyor. Kısa bir haber bülteni çarpıcı bir fon müziğiyle girip çıkıyor. İnsanların da dikkatini çekiyor ve dinliyorlar. Ben etkili olduğu kanaatindeyim. Zaten gelen geri bildirimler de o yönde” şeklinde konuştu.

Kent Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Turgut ise Büyükşehir Belediyesi ile kentin radyoları arasında anlamlı bir işbirliği gerçekleştiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesinin mutfağındaki ekip önemli haberler çıkartıyor. O da sesli olarak bize geldiğinde bunu belli saatlerde yayınlıyoruz ve kitleye çok iyi ulaşıyor. Bu nedenle ben bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi çok icraat yapıyor, çok iş yapıyor. Bunun vatandaşa ulaşması lazım. Şimdi radyolara uzun bültenler gönderilmiyor. Seçilmiş, güzel, vatandaşlara anında ulaşması gereken mesajlar yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'deki radyoların böylesine bir işbirliği yapmasını çok doğru buluyorum. Vahap Başkan da gazetecilerin tamamıyla çok sıkı ilişki içinde. Şu ana kadar gördüğümüz Mersin'deki gazetecilerle Büyükşehir Belediye Başkanı arasında önemli bir sıkıntı çıkmamıştır. Her zaman kucaklayıcı bir yaklaşımı olmuştur" ifadelerini kullandı.