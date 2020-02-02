Mersin'de yerli oto TOGG'un kardan heykeli yapıldı

Toroslar Belediyesi'nin Mersin'de ilk kez gerçekleştirdiği ve renkli görüntülere sahne olan kar festivalinde, yerli otomobil TOGG'un kardan heykeli de yapıldı.

Kar heykeltıraşları tarafından yapılan heykellerin Toroslar Kar Festivali'ne damga vurduğunu söyleyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Heykeltıraşlar tarafından yapılan yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kardan heykeli festivalimize renk kattı. Festivalimizde yer alması ve vatandaşlarımız tarafından da beğeni toplaması bizleri ayrıca mutlu etti. Ülkemiz için önemli olan yerli otomobil ile gurur duyuyoruz" dedi.