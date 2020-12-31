Mersin'de yılbaşı öncesi 246 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde sahte alkol satışı yapıldığının bilgisini aldı. Bunun üzerine satış yaptığı tespit edilen H.A. isimli şahsı takibe alan ekipler, bir süre sonra kovalama sonucu şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın elindeki poşetten 8 adet yarım litrelik su şişesi içinde sahte alkol ele geçirildi. Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, 64 bidon içinde 246,5 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ile 2 adet bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.