Mersin'de 'Yıldızların Altında' konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 'Yıldızların Altında' konseri düzenlendi.

Kültür Park içerisindeki Amfi Tiyatro'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere, Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerine müzikseverler de eşlik etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz'ın da katılım sağladığı konserde, 'Benim gönlüm şarhoştur yıldızların altında', 'Edremit'in gelini', 'Gece kirpikli kadın', 'Ben seni unutmak için sevmedim' ve 'Agora meyhanesi' gibi birbirinden güzel eserler seslendirildi.

“Amacımız hep beraber bir ağızdan sevgi ile kardeşçe şarkılar söylemek”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, düzenledikleri konserlerle sık sık Mersinlilerle bir araya geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti: “Biz bu konserleri yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu konserlerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Her ay düzenli olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği konserlerimizle birlikte Kent Orkestrası konserlerimizi de sürdürüyoruz. Çünkü müzik hep ruhu şifalandırır. ‘Müzik ruhun gıdasıdır'dan yola çıkarak sevgili sanatseverlerimiz ve Mersinlilerimizi kültürden, sanattan, müzikten uzak tutmak istemiyoruz. Konserlerde bir arada olmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz Mersin Büyükşehir Belediyesi birlikte olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin çatısının bir ferdi olmaktan, bu çatının altında yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatla da birleşip halkımızla güzel bir Mersin yaşamak istiyoruz. Ben konserdeki katkı sağlayan, konsere eşlik eden bütün sanatseverlere ve seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü konser boyunca eşlik ederek gerek alkışlarıyla gerek sesleriyle bizi gerçekten çok mutlu ediyorlar. Amacımız da bu zaten. Hep beraber bir ağızdan sevgi ile kardeşçe şarkılar söylemek.”

“Mersin halkına diyeceğim tek şey, konserlerimizi kaçırmasınlar”

Çaldığı bağlama ve güzel sesiyle müzik yeteneği sayesinde görev yaptığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesine geçen Çiğdem Akdoğan da konserde solist olarak yer aldı. Akdoğan, “2020 yılında belediyenin sunmuş olduğu bir imkanla başladım. İşçi olarak çalışmaktaydım, bir emekçiydim. 1,5 yıllık çalışma süresinden sonra belediyenin açmış olduğu bir sınavla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına geçiş yaptım. 6 aydır burada çalışıyorum. Burada çok güzel etkinliklerimiz ve konserlerimiz oluyor. Daha da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok mutluyum. Mersin halkına diyeceğim tek şey; konserlerimizi kaçırmasınlar. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Çok farklı türkülerimizle sizlerle olacağız kaçırmayın” dedi.