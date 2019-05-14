Mersin'de yılın hemşire ve ebesi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın “Yılın Hemşire ve Ebesi” ödül töreninde, 81 ilden seçilen hemşire ve ebeler Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Bu yıl hemşire Gülcan Gürsel Aksakal ile ebe Zahide Yılmaz layık görüldü.

Kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Gülcan Gürsel Aksakal, "Meslek hayatım boyunca hep vicdanımın sesine kulak verdim. İnsanların en sıkıntılı olduğu dönemlerde onların yanında olmak ve sağlıklarına tekrar kavuşmalarını görmek benim için en büyük ödül. İçinde insan sevgisi, vicdan ve şefkat duygusu olmayan birisinin bu mesleği icra etmesi mümkün değil" dedi.

Koruyucu sağlık hizmetleri alanında gösterdiği başarı ile ödüle layık görülen ebe Zahide Yılmaz ise, “Sağlığın temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturur. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerinde gösterdiğimiz başarı doğrultusunda insanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlarız. Koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini aşılama, çevre sağlığı, gebe ve bebek takibi oluşturmakta. Görev yaptığım aile sağlığı merkezinden hizmet alan vatandaşlarımız ile bir aile gibi olduk. Bu ödülü, koruyucu sağlık hizmetleri alanında görev yapan arkadaşlarım adına aldım" diye konuştu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tüm hemşire ve ebelerin bu ödüle layık olduğunu söyleyerek, "Ama arkadaşlarımızı temsilen bir seçim yapmak zorundaydık. Yılın hemşire ve ebesi olarak bu arkadaşlarımızı belirledik. Değerli mesai arkadaşlarım Aksakal ve Yılmaz'ı tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.