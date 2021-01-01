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Mersin'de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin’de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.


Yeni tip korona virüs nedeniyle dün gece saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, Mersin'de üst düzey önlemler alınarak, caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşaldı. Kısıtlamanın ilk gününde sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelgeyle izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını sordu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da para cezası makbuzu düzenlenerek evine gönderildi. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak sokağa çıkan vatandaşın da çok az olduğu görüldü. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.


Öte yandan, kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boşalırken, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

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