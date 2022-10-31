Mersin'de YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kaynak kitap

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi çerçevesinde lise ile üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek verilmeye devam edilirken, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin soru bankaları de verildi.

Geçtiğimiz yıllarda hem YKS hem de LGS sınavlarında oldukça başarılı sonuçlar elde eden Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kurs Merkezleri, bu yıl da aynı azimle öğrencileri sınava hazırlıyor. Kurs Merkezlerinin ücretsiz olması, merkezlerde ücretsiz deneme sınavları yapılmasının yanı sıra, öğrencilerin kaynak soru bankası ihtiyaçlarına da yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, bunların dağıtımlarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

“Öğrencilerimize ücretsiz kaynak vererek, sınav deneyimlerini artırıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 17 kurs merkezinde sadece ders anlatmadıklarını, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için etkinlikler, konserler ve açık hava faaliyetleri düzenlediklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “17 kurs merkezimizde, öğrencilerimizin yardımcı kitap alımında zorlandıklarını tespit ettik. Bunun üzerine bizler de hem YKS hem de LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz soru bankası kitapları vereceğiz. Soru bankalarımızın yanında YKS öğrencilerimiz için yıl içerisinde 40 adet, LGS öğrencilerimiz için de 20 adet deneme sınavını ücretsiz olarak uygulayacağız” dedi.

Öğrencilerin ne kadar çok kaynak kitaptan faydalanırsa, o kadar çok soru çözeceğini ve başarılı olacağını kaydeden Karakuş, “Bu yıl 4 bin 688 YKS öğrencimiz ve bin 420 LGS öğrencimizle, alanında uzman öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimizle, geçen yılki başarımızın üzerine ekleyerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kaynak kitap dağıtımından memnun

Kurs merkezinden olabildiğince faydalanmaya çalıştığını ve derslerin iyi geçtiğini ifade eden LGS adaylarından Aylin Mihcan Burak, “Okulda öğrendiğimizi buraya gelince pekiştirebiliyoruz, soru çözüyoruz ve ek olarak kaynak veriyorlar. Durumu olmayan insanlar için kaynaklar cidden pahalı ve burada ücretsiz olarak verildi. İçinde bir sürü yeni nesil sorular var ve bu LGS'de çıkacak sorular olabiliyor” diye konuştu.

LGS'ye hazırlanan öğrencilerden Furkan Sedal, Kurs Merkezi sayesinde okulda işledikleri dersleri pekiştirme imkanı bulduklarından bahsederek, kaynak kitaplarla ilgili de “Kitaplar güzeldi, inceledim. Yeni nesil sorular boldu. Beğendim yani. Maddi olanağı olmayan insanlar için iyi bir fırsat. Sınava ise bol bol test çözerek ve tekrar ederek hazırlanıyorum” şeklinde konuştu.