Mersin'de yoğun yağışın izleri siliniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları çerçevesinde yoğun yağış boyunca teyakkuzda olan Büyükşehir ve MESKİ ekipleri, gelen tüm ihbarları değerlendirerek ızgara, kanal temizliği, yağmursuyu şebeke çalışmaları yaparak vatandaşların evleri ve iş yerleriyle araç trafiğini etkileyecek yağmursuyu birikintilerinin yaşanmaması için çalışmalar yürüttü. Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Bulvarı boyunca Atatürk Parkı, Hilton-Mezitli deresi arasına kadar olan alanda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri fırtınanın sahilin karo taşlarına verdiği zayiatı giderirken, sağlam olan taşları ise yeniden düzenlemek için ayırdı. Deniz taşması sonucu denizden gelen çamur, birikinti ve çeşitli atıklar da temizlendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ise süpürge araçlarıyla kaldırım kenarlarını süpürerek temizledi. Yoğun yağıştan ve fırtınadan dolayı devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı. Büyük ağaçlar hızarla kesilerek kepçe yardımıyla taşındı. Küçük ağaçlar ise el arabasına konularak kaldırıldı.