Mersin'de yol çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışması yürüten ekipler, deforme olmuş yolları yenileyerek, Mersinlilerin hizmetine sunuyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi Bahçeler Caddesinde çalışma yürüttü. GMK Bulvarı ile Burhan Felek Caddesi arasındaki 400 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapan ekipler, eski asfalt yolu freze ile kazıdıktan sonra sıcak asfalt serimi yaptı.

Kırsal mahallelerde de vatandaşlar için sorun oluşturan yolların asfaltlama işlemlerine ve tarım bölgelerindeki grup yolu çalışmalarına ağırlık veren ekipler, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen üreticinin, bir de yollarla ilgili sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu çerçevede ekipler, Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Gölet Yolunda 7 bin 100 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların hizmetine sundu.