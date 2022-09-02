Mersin'de yol çalışması

Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler, kırsal yollarda da çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesinin Başpınar, Beşiktaş, Yıldız Caddeleri ile Atlılar/Alanyalı grup yollarını yeniledi.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi Başpınar Caddesi'nde 3 bin 700 metre, Beşiktaş Caddesi'nde 800 metre, Yıldız Caddesi'nde 600 metre olmak üzere toplam 5 bin 100 metre uzunluğundaki yolda, sathi asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Atlılar/Alanyalı grup yolunda ise 7 bin 800 metre uzunluğundaki yolda, çift kat sathi çalışma gerçekleştirdi. Toplamda 12 bin 900 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kırsaldaki birçok noktada yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdüren ve farklı ilçelerde de yol yapım faaliyetlerine devam eden yol yapım ekipleri, asfalt temel hazırlığının ardından sathi kaplama asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Zemin hazırlığının tamamlanmasının ardından ekipler, yolların sathi asfalt çalışmalarını yaparak, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamalarını hedefliyor.