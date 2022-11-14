Mersin'de yol çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Modern ve daha kullanışlı bir yol ağı için mevsim şartlarına göre çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, bu çerçevede Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi 219. Cadde'de bin 500 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Deforme olan asfaltın sökülmesi ve yolun asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanması sonrası sıcak asfalt serimine geçen ekipler, yolu yenileyerek vatandaşların hizmete sundu.