İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı

Mersin’de ’ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından ’ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri’ dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.

Mersin'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.


Toplantıya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkikçisi Sancar Arık, TSE Tetkikçisi Mithat Özaydın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve ilgili daire başkanları katıldı.


Riskler değerlendirildi, eylem planı belirlendi


İşletme ya da kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerinin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda önemli bir standart olan 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' dış tetkik kapanış toplantısında, araç performans ve uygunluğu, bakım kriterleri, bakım periyotları, risk değerlendirme tablolarının amacına uygun olarak periyodik muayene planlaması, bakımları yapılan araçların sicillerinin tutulması, yol ağındaki riskli yerlerin tanımlanması gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.


Toplantıda, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi alanında yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak irdelenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe yönelik yapacağı çalışmalarda uygulanacak eylem planı belirlendi. Toplantının sonuç bildirgesi ve raporu önümüzdeki günlerde TSE tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.