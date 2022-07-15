Mersin'de yol yapım çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ‘Yolumuz Açık Olsun' sloganı ile her gün farklı bir noktada yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda 212. Cadde ile Çiftçiler Caddesi arasında yer alan 600 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi yaparak, yol yenileme çalışmalarını hızla tamamladı. Kuzey ve güney şeritte çalışmalarını planlayan ekipler, daha önce güney şeritte sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açmıştı. Trafiğin aksamaması için çalışmalarını belli aralıklarla sürdüren ekipler, faaliyetlerine kuzey şeritte devam etti. Ekipler, ilk olarak deforme olan yolu freze ile kazıyarak asfalta hazırlık çalışması yaptı. Asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçen ekipler, yolu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekipleri, kentin birçok noktasında trafik akışının yoğun olduğu ve ulaşımda sorun oluşturan noktaların yenileme çalışmalarına, belli bir program dahilinde devam edecek.