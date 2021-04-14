Mersin'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mersin'in ulaşım ağını oluşturan cadde, bulvar, bağlantı ve grup yollarının konforlu ve standartların üzerinde olması için çalışmalarına devam ediyor.

Erdemli ilçesi Alata Mahallesi 3017. Sokak'ta çalışma yürüten ekipler, asfalta hazırlık aşamasını tamamlayarak, sıcak asfalt serimine başladı. Aynı noktada ekiplerin kaldırım yapım çalışmaları da sürüyor.

Yol yapım ve bakım ekibinin bir kısmı ise yine Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde çalışma yürütüyor. Güzeloluk Caddesi'ni asfalt dökümü için hazırlayan ekipler, yaya güvenliği çalışmaları kapsamında kaldırım, bordür yenileme ve düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor.