Mersin'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki yol yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, kenti daha modern ve ulaşımı kolay yollara kavuşturuyor.

Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'ndeki çalışmalar kapsamında 660 metre uzunluğundaki yolda, asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Caddenin oldukça yıpranan yaklaşık 660 metrelik bölümünde freze ile bozuk zemini söken ekipler, asfalta hazırlık ve kaldırım çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi'nde toplam bin 100 metre uzunluğundaki yol etaplar halinde yapılacak çalışmalar kapsamında yenilenecek. İlk etap çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaları 3 etap halinde tamamlayacak. Ekipler caddenin oldukça yıpranan asfaltını freze ile kazıdı ve bozuk zemini söktü. Asfalta hazırlık ve kaldırım çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca caddede yağmursuyu mazgalları da bölgenin ihtiyacına göre yenilenerek modernize ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemin sağlamlaştırma işlemini gerçekleştirdikten ve asfalta hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra da caddeyi baştan sona sıcak asfaltla kaplayacak.

Büyükşehir ekiplerinin 4. Çevreyolu ve 17. Caddedeki yol, asfalt ve kaldırım çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin Çiftçiler Caddesinde başlattığı kapsamlı yol çalışmaları da devam ediyor.