Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mut-Silifke yolu, Deveboynu mevkisinde 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaralandı. Yaralılar Mut ve Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.