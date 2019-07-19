Mersin'de 'Yönetici Akademisi Eğitimi' gerçekleştirildi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yönetici Akademisi' programına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Mersin şu anda bir ilki gerçekleştiriyor" dedi.

Programın açılışında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yöneticilerden yönettikleri kadroyu iyi tanımalarını, öğretmenlerinin güçlü yanlarını en üst seviyede kullanmalarını, zayıf yanlarını ise en az hasarla atlatmalarını istedi.

Programa video konferans sistemiyle katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, seminer sonunda olumlu bir çıktı ve bir sonuç raporu elde edilmesi temennisinde bulunarak, arzu edilen başarı elde edildiği takdirde bunu, Türkiye'de bir pilot olarak kabul edip bütün ülkede uygulamak istediklerini söyledi. Safran, "Bu tür etkinlikleri daha önce hep bakanlık düzenliyordu. Şimdi görüyorum ki, artık bakanlığın fonksiyonlarını yüklenebilecek olan iller de ortaya çıktı. Zaman zaman her yerde söylediğim gibi, gerek illerde gerek bazı ilçelerde bu milli eğitimdeki gayretler ve çabalar gerçekten bakanlığımızın önüne geçiyor. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bu anlamda Mersin şu anda Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Bizim merkezden başlattığımız eğiticilerin eğitimi, yönetimi noktasındayken, onların bu faaliyete geçmeleri, bizden önce davranmaları ve bizim onları takip etmemiz noktasına geldi. Bu anlamda da gerçekten çok memnun olduk" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise programda yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, birbirinden değerli akademisyenlerin bilgi paylaşımlarından oluşan 'Yönetici Akademisi Okul Liderliğinde Değişim Yönetimi Eğitimleri'ni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje paydaşları olan 4 üniversitenin, 24 akademisyenle katkı sunduğu 'Yönetici Akademisi' içerisinde liderlik, yönetim becerileri, motivasyon, iletişim, insan ilişkileri, çocuk ve ergen psikolojisi, yönetim tarihi ve felsefesi, stres ve tükenmişlikle başa çıkma, öğrenciyi öğrenmeye teşvik, olumlu öğrenme iklimi ve mesleki gelişim gibi birçok alanda yöneticilerin sorularına yanıt şansı bulacaklarını belirten Koca, "Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün alanlarında uzman olan ekibi tarafından eğitim teknolojileri, değerler eğitimi, resmi yazışma ve protokol kuralları, ulusal ve uluslararası projeler, bütçe yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında sizler için gerekli bilgiler tazelenerek, güncellenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Her şeyin hızla değiştiği, yenilendiği 21. yüzyılda artık yöneticilik anlayışını da değiştirmek gerektiğini kaydeden Koca, "Yüzyıl önceki uçaklara, trenlere ya da hayatın herhangi bir alanına bakın, ne kadar farklı bugünden. Değişmeyen ne kaldı? İnsanlar mı? En çok biz değiştik sanırım. Yeni nesil aktif, heyecanlı, meraklı. O zaman eğitimin de değişmesi, yöneticinin de bu değişime ayak uyduracak kadar gelişime açık olması kaçınılmazdır“ şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir tarafından, '2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Okul Yöneticilerinin Rolü' konusunda bilgiler verildi.