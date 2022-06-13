Mersin'de Yörüklerin yolları kardan temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Toroslar'ın zirvelerine doğru göç yolculuğuna başlayan Yörüklerin sıkıntı yaşamaması için yüksek rakımlı noktalarda kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarının aşırı sıcaklarından etkilenen hayvanlarını serin noktalara götürmek için yolculuğa başlayan Yörüklerin, sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Çamlıyayla'nın 3000 metreye yakın noktalarında kar küreme ve yol temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri, zorlu doğa şartlarına rağmen Çamlıyayla Çatak mevkiinden Sayınbaşı bölgesine kadar olan bölgede onlarca kilometrelik yol ağında çalışma yürüttü.

İş makinaları vasıtasıyla gerçekleştirilen çalışmada, Yörüklerin yüksek kesimlere daha kolay ve güvenli şekilde geçiş yapmaları sağlanıyor.

Ekipler geçtiğimiz günlerde de Çamlıyayla'nın diğer bölgelerinde Yörükler için yol açma faaliyetini yerine getirmişti.