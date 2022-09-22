Mersin'de yüksek kesimlerde dolu etkili oldu

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yayla köylerinde dolu yağışı etkili oldu.

Erdemli ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Toros Dağlarının eteklerindeki yayla köyleri Sorgun ve Toros'ta sağanak yağışla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Sağanak yağışın ardından başlayan dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı. Yaklaşık 10 dakika kadar süren dolu yağışından tarlalarda açıkta yetiştirilen fasulyeler ile erik ve şeftali başta olmak üzere meyve bahçeleri zarar gördü. Bazı bahçe ve tarlalar adeta kar yağmışçasına beyaza büründü.

İlçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespitine başlandı.